Axios: Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США по скандалу с Nvidia

Дженсен Хуанг выступит в Конгрессе США по делу о скандале с Nvidia Axios: Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США по скандалу с Nvidia

Москва17 ноя Вести.Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Титер официально выступят перед Конгрессом США в начале декабря. Об этом объявили законодатели, сообщает Axios.

Цель слушаний - получить ответы на вопросы о том, были ли доступные чипы Nvidia для искусственного интеллекта скомпрометированы китайской разведкой и приняла ли компания достаточные меры для защиты чувствительных американских технологий.

Мы рассчитываем услышать от Дженсена Хуанга и Тима Титера об их роли в потенциальном подрыве нашей национальной безопасности заявил председатель комитетов

Хуанг предстанет перед комитетами 1 декабря, Титер - 2 декабря.

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за сообщений о романтической связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР.

Элис Хуанг также известна под китайским именем Хуанг Лэ. По данным китайского финансового издания Caixin, ей около 42 лет.

После скандала Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации. МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными. Однако компания из-за скандала уже понесла многомиллиардные убытки.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Элис Хуанг является китайской шпионкой. Также глава Белого дома заявлял, что Дженсен Хуанг должен вернуться на пост главы Nvidia.