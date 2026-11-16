Трамп заявил, что не знает о связи любовницы главы Nvidia со спецслужбами КНР

Трамп не уверен, что любовница Дженсена Хуанга является шпионкой Трамп заявил, что не знает о связи любовницы главы Nvidia со спецслужбами КНР

Москва16 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не уверен в связи любовницы экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга со спецслужбами Китая.

Он подчеркнул, что Белый дом внимательно изучит этот вопрос.

Обычно происходит так: женщина приезжает в страну, и эта красивая женщина приезжает из Китая, они говорят: она шпион​​​. Я не знаю, шпионка ли она... Никто не доказал того, что она шпионка. Она может и не быть шпионкой сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что считает Дженсена Хуанга достойным и порядочным человеком, и выразил мнение, что тот должен вернуться на пост главы Nvidia.

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за сообщений о романтической связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР.

Элис Хуанг также известна под китайским именем Хуанг Лэ. По данным китайского финансового издания Caixin, ей около 42 лет.

После скандала Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации. МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными. Однако компания из-за скандала уже понесла многомиллиардные убытки.