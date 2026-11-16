Трамп не возражает против возвращения Хуанга в кресло главы Nvidia Трамп: глава Nvidia – порядочный человек и достойный парень

Москва16 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает главу корпорации Nvidia Дженсена Хуанга, который признался в измене жене с женщиной, подозреваемой в сборе данных для КНР. Трамп заявил, что обязательно возьмет Хуанга в свою поездку на АТЭС. Об этом сообщает The Washington Times.

Я пока не разговаривал с Хуангом, но считаю его порядочным человеком и вообще достойным парнем. «Думаю, у него, наверняка, есть оправдание. Нам просто нужно его выслушать. Хуанг должен остаться во главе компании-производителя чипов заявил президент США

На вопрос, возьмет ли он главу Nvidia с собой в поездку на Азиатско-Тихоокеанский экономический форум в Китай, Трамп ответил утвердительно.

Тем временем совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования в связи с сообщениями о том, что основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг стал целью работы иностранной разведки. Его обвиняют в сексуальной связи с подозреваемой в сборе информации для Китая руководителем сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Сам Хуанг поддерживает это расследование,

МИД Китая назвал клеветой обвинения в попытке своей разведки установить контакт с генеральным директором Nvidia.