Скандал с любовницами Хуанга привел к убыткам трех миллиардеров Forbes: три бизнесмена потеряли статус миллиардеров из-за скандала с Хуангом

Москва15 ноя Вести.Обвал котировок ценных бумаг технологической корпорации Nvidia, вызванный скандалом вокруг личной жизни ее основателя Дженсена Хуанга и его последующей отставкой, привел к потере статуса миллиардеров тремя бизнесменами. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, финансовый директор и временный руководитель корпорации Колетт Кресс, член совета директоров Брук Сьюэлл, а также недавно вышедший на пенсию бывший исполнительный вице-президент Джей Пури потеряли по 300 миллионов долларов каждый. Капитал каждого из них снизился до 900 миллионов долларов.

В общей сложности семь крупных бенефициаров, связанных с производителем чипов, лишились порядка трети своих накоплений.

Состояние самого Хуанга сократилось на 62 миллиарда долларов — до 145 миллиардов долларов, что привело к его вылету из топ-10 богатейших людей планеты.

Большие убытки понесли и другие крупные держатели акций. Капитал венчурных инвесторов Марка Стивенса и Тенча Кокса просел до 9,7 и семь миллиардов долларов соответственно. Активы председателя совета директоров Харви Джонса снизились до 1,7 миллиарда долларов. Суммарные потери шести действующих и бывших представителей руководства превысили 5,5 миллиарда долларов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую заподозрили в шпионаже в пользу Пекина. После скандала Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia и покинул совет директоров. На этом фоне стало известно о подготовке петиции за его возвращение на прежнюю должность, а МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными.