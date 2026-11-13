Reuters заявило, что временный глава Nvidia была против ряда инициатив Хуанга Reuters: временный глава Nvidia выступала против инвестиционных инициатив Хуанга

Москва13 ноя Вести.Новый временный гендиректор Nvidia Колетт Кресс ранее выступала против ряда инвестиционных инициатив, которые принадлежали экс-главе компании Дженсену Хуангу. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на двух человек, которые знакомы с ситуацией.

В четверг, 12 ноября, стало известно, что Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia и вышел из совета директоров компании. Это произошло на фоне сообщений о нескольких внебрачных связях, одной из его любовниц была якобы шпионка из Китая.

Кресс, занимающая должность финансового директора Nvidia, временно возглавила компанию. Она будет совмещать обе должности до назначения постоянного гендиректора.

Кресс годами оставалась единственным руководителем Nvidia, готовым сдерживать масштабные и зачастую рискованные амбиции ... Дженсена Хуанга. Пока он вел производителя чипов все глубже в сферу многомиллиардных инвестиций в искусственный интеллект, она выступала против говорится в статье

Авторы со ссылкой на источники также указывают, что Кресс и ее сотрудники вступали в разногласия с Хуангом и отделом продаж компании. Поводом для этого становились масштабные и рискованные сделки по финансированию, указывает агентство. Эти сделки, как уточняется, стали частью того, "что некоторые критики с Уолл-стрит называли замкнутой экономикой искусственного интеллекта".

Кресс, как следует из статьи, вероятно, будет выстраивать отношения с Вашингтоном так же, как это делают другие технологические компании, а именно, она будет стремиться укреплять связи и находить союзников. Временный гендиректор Nvidia не будет вступать в противостояние из-за ограничений по экспорту, как это происходило при руководстве Хуанга, указало Reuters.

13 ноября CNN сообщил, что три комитета палаты представителей США вызвали Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний в связи со шпионским скандалом. Заседание, по данным телеканала, состоится 1 декабря. Если Хуанг не явится на заседание добровольно, то его могут вызвать в обязательном порядке с помощью повестки.