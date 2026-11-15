Богданов: новости о двух новых любовницах - контрольные выстрелы в Хуанга Богданов: новости о новых любовницах Хуанга - контрольные выстрелы желтой прессы

Москва15 ноя Вести.Новости о двух новых любовницах экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга - контрольные выстрелы желтой прессы. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке.

Газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую подозревали в шпионаже в пользу Пекина. По словам Богданова, информация о других любовницах - дело рук желтой прессы.

Две другие любовницы — это уже по ведомству желтой прессы. Контрольные выстрелы. Нежности Хуанга с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл попали на камеру в отеле Сан-Хосе во время корпоративной конференции. Через сутки Reuters сообщило о третьей сотруднице сказал журналист

Он добавил, что на фоне скандала у Хуанга появилась и солидная группа поддержки. В его защиту высказался президент США Дональд Трамп, а миллиардер Илон Маск и вовсе предложил работу в SpaceX.

Оно и понятно. Кремниевую долину такими сюжетами не удивишь. Глава Intel Брайан Кржанич в 2018-м ушел из-за романа с подчиненной. Глава HP Марк Хёрд после скандала с подрядчицей через месяц уже работал в Oracle. Развод Безоса обошелся ему примерно в $38 млрд. Гейтс оставил совет Microsoft, расследовавший его роман с сотрудницей. А Брин, по версии WSJ, развелся после романа жены с самим Маском, хотя оба это отрицают рассказал Богданов

На этой неделе Хуанг ушел с постов генерального директора и президента компании Nvidia - ведущего мирового производителя чипов для искусственного интеллекта, а также вышел из совета ее директоров.

8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Он признался в романтических отношениях с женщиной, которую якобы подозревали в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР заявил, что считает клеветой утверждения о работе этой женщины на китайскую разведку.