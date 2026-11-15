Москва15 нояВести.Скандал вокруг американского предпринимателя тайваньского происхождения Дженсена Хуанга может обернуться серьезными последствиями для экономики США. На это в авторской колонке обращает внимание журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Он отмечает, что скандальный уход Хуанга из компании Nvidia случился после публикаций о его изменах.
Первыми на Хуанга набросились республиканцы: три комитета Палаты представителей ждут его 1 декабря на закрытом допросе, но демократы играют вдолгую. Они получают повод прижать дата-центры, которые все сильнее раздражают американцевуказывает Богданов
Эти планы представителей Демпартии могут обернуться потерями для американской экономики.
Только ИИ-бум дает две трети прироста ВВП США в 2026 году. Nvidia была главным спонсором всей экосистемы, и в Goldman Sachs уже предупредили, что без Хуанга ей будет сложнее собирать крупные сделки. Колоть иголкой пузырь, внутри которого держится важная часть экономики, — отвага на грани безумияуказал Богданов
Кроме того, добавил журналист, уход Хуанга с поста грозит Америке отставанием в технологической гонке, что Пекину только на руку.
Ястребы по традиции сами себя и обслужилидобавил он
О неочевидных нюансах этого скандала – в авторской колонке Валентина Богданова "Любовницы Хуанга – вершина айсберга. А что под водой?".