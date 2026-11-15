Москва15 ноя Вести.В скандале с Дженсеном Хуангом и его любовницами была последняя капля. И это не ревность супруги Лори, с которой он прожил 41 год. В секретной записке, датированной маем этого года, госсекретарь Марко Рубио предупреждал: у главы Nvidia Дженсена Хуанга роман с женщиной, которую разведка подозревает в работе на Пекин. Полгода записка пролежала без движения, а потом ее содержание оказалось в New York Times. Сразу после проигранных республиканцами промежуточных выборов. Накануне большой охоты, которую на Трампа объявляют демократы. Незадолго до его поездки в Китай. Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов - о последствиях истории с Хуангом для всей политики США.

Прямых доказательств работы Элис Хуанг на китайскую разведку нет до сих пор. Зато The Wall Street Journal подает историю с размахом: Китай, по версии газеты, развернул крупнейшую в мире разведывательную операцию ради захвата технологического рывка, модернизации армии и усиления влияния компартии, и одной из ее целей мог стать Хуанг.

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Так или иначе, в прессу история ушла в самой жесткой версии, и в Вашингтоне спрашивают, кому это было выгодно. Взгляды обращаются к Рубио, лидеру лагеря ястребов. Для них Хуанг, имевший прямой выход на Трампа и лоббировавший нормализацию с Китаем, был главным раздражителем. Заодно госсекретарь укрепляет и собственные позиции: в те же дни Трамп отстранил вице-президента Джей Ди Вэнса от переговоров с Ираном. Вэнса, на которого как на потенциального трамповского преемника делают ставку консервативные техномагнаты - от Тиля до Маска.

Как бы то ни было, а бацилла раздрая в Белом доме завелась. Первый "инфицированный" - министр торговли Говард Лютник. Министр финансов Скотт Бессент в эфире CNBC фактически подставил коллегу, заявив, что это он не давал включить сингапурскую Megaspeed, в которой работала Элис Хуанг, в черный список. Понятна и цена вопроса.

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Выдержки у совета директоров в этот идеальный шторм хватило четыре дня. 8 ноября верхушка Nvidia еще клялась в верности основателю, а уже 12 ноября Хуанг был выдавлен со всех постов. Пишут, что сам Трамп звонил ему и уговаривал не сдаваться, но номер 10 в списке самых богатых людей мира, похоже, совсем поплыл... При подчиненных даже называл себя "куском г…", хотя богатейшему бизнесмену сгореть на романах со взрослыми женщинами, когда даже на политическом горизонте в Америке маячит остров Эпштейна - сюжет почти винтажный, если не комедийный.

Главная героиня - Элис Хуанг. Это ее Megaspeed за два года закупила продукции Nvidia более чем на $4,8 млрд. Свел любовников собственный муж Элис, шанхайский инвестор Кан Вэй, давний знакомый главы Nvidia. Официальный Пекин все отрицает. Но мужа Элис шанхайская полиция все же задержала за биржевые махинации.

В американском Минюсте тоже выжидают. Демократы жалуются, что после закрытого брифинга так и не поняли, она - агент или "полезная идиотка"? А власти Сингапура, восемь месяцев державшие ее паспорт и тщетно просившие помощи у Минюста и ФБР, ответа так и не дождались.

Две другие любовницы - это уже по ведомству желтой прессы. Контрольные выстрелы. Нежности Хуанга с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл попали на камеру в отеле Сан-Хосе во время корпоративной конференции. Через сутки Reuters сообщило о третьей сотруднице. Но группе поддержки, которая у основателя Nvidia все еще солидная, это не мешает.

Трамп заявляет, что заменить Дженсена мог бы разве что Тим Кук, называет его огромным талантом. Захантить коллегу мечтает Илон Маск. Алекс Карп из Palantir назвал Хуанга "самым важным человеком в мире ИИ", сотрудники Nvidia требуют вернуть основателя, и даже в закусочной Denny’s в Сан-Хосе, где в 1993 году за столиком придумали Nvidia, быстро вернули на место снятую было табличку "Кабинка, которая запустила компанию стоимостью $1 трлн"

Оно и понятно. Кремниевую долину такими сюжетами не удивишь. Глава Intel Брайан Кржанич в 2018 году ушел из-за романа с подчиненной. Глава HP Марк Херд после скандала с подрядчицей через месяц уже работал в Oracle. Развод Джеффа Безоса обошелся ему примерно в $38 млрд. Билл Гейтс оставил совет Microsoft, расследовавший его роман с сотрудницей. А Сергей Брин, по версии WSJ, развелся после романа жены с самим Маском, хотя оба это отрицают. Но главная беда Хуанга - не женщины, а близость к Трампу.

Да, первыми на Хуанга набросились республиканцы: три комитета Палаты представителей ждут его 1 декабря на закрытом допросе, но демократы играют в долгую.

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Только ИИ-бум дает две трети прироста ВВП США в 2026 году. Nvidia была главным спонсором всей экосистемы, и в Goldman Sachs уже предупредили, что без Хуанга ей будет сложнее собирать крупные сделки. Колоть иголкой пузырь, внутри которого держится важная часть экономики, - отвага на грани безумия. Да и уход Хуанга грозит Америке отставанием в технологической гонке, что Пекину только на руку. Ястребы по традиции сами себя и обслужили.

И все это - накануне поездки Трампа в Китай. Во вторник Nvidia впервые за 33 года отчитается без основателя. В среду американский президент вылетает в Шэньчжэнь на саммит АТЭС, где в программе, конечно, значится диалог по искусственному интеллекту. О Хуанге и опорочивших его связях, само собой, ничего.