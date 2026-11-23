Москва23 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга в компанию.
В соцсети Truth Social американский лидер отметил, что возвращение Хуанга было бы "лучшим решением для США" и для самой технологической компании.
Я надеюсь, что совет директоров Nvidia вновь наймет Дженсена Хуангаотметил Трамп в сообщении
Хуанг ушел в отставку и вышел из совета директоров Nvidia после скандала с любовницами, одну из которых подозревают в связях со спецслужбами Китая.
Ранее Трамп уже говорил, что Хуангу надо дать "второй шанс".