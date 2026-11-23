Трамп: возвращение Хуанга в Nvidia стало бы лучшим решением для США

Трамп надеется, что совет директоров Nvidia вернет Хуанга Трамп: возвращение Хуанга в Nvidia стало бы лучшим решением для США

Москва23 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга в компанию.

В соцсети Truth Social американский лидер отметил, что возвращение Хуанга было бы "лучшим решением для США" и для самой технологической компании.

Я надеюсь, что совет директоров Nvidia вновь наймет Дженсена Хуанга отметил Трамп в сообщении

Хуанг ушел в отставку и вышел из совета директоров Nvidia после скандала с любовницами, одну из которых подозревают в связях со спецслужбами Китая.

Ранее Трамп уже говорил, что Хуангу надо дать "второй шанс".