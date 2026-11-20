Трамп заявил, что экс-главе Nvidia Хуангу нужно дать второй шанс

Трамп заявил, что хочет возвращения Хуанга в Nvidia Трамп заявил, что экс-главе Nvidia Хуангу нужно дать второй шанс

Москва20 ноя Вести.Бывшему главе американской технологической компании Nvidia Дженсену Хуангу необходимо дать второй шанс. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава Белого дома признался, что хочет возвращения Хуанга в компанию.

Знаете, он действительно один из самых блестящих умов в мире, и куда ему деваться? Думаю, я бы очень хотел, чтобы Дженсену дали второй шанс сказал Трамп

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за информации о романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами Китая. После скандала Хуанг ушел в отставку и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации.

Накануне сообщалось, что петицию о возвращении Хуанга на пост главы компании подписали около 201,3 тысячи человек.

По словам Трампа, он не обсуждал скандал вокруг экс-главы Nvidia с председателем КНР Си Цзиньпином.