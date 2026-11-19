Москва19 нояВести.Петицию о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы американской технологической компании Nvidia подписали около 201,3 тысячи человек.
Согласно информации на сайте петиции, в числе отдавших свои голоса в поддержку Хуанга 10,1 тысячи действующих сотрудников компании и 105 тысяч ее акционеров.
О подготовке петиции за восстановление Хуанга в должности сообщил на прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск. Он заверил, что подпишет ее.
Сам Хуанг рассматривает возможность возвращения в Nvidia и уже обсуждал ее со своими доверенными лицами. "Союзники" бизнесмена создают "штаб" из руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиться возвращения Хуанга и заручиться поддержкой Белого дома.
Хуанг ушел в отставку с поста главы Nvidia и покинул совет директоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для правительственных структур Китая. МИД КНР назвал утверждения о шпионаже беспочвенными.