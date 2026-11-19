Петиция о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia набрала 200 тысяч голосов

Более 200 тысяч человек призвали восстановить в должности экс-главу Nvidia Петиция о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia набрала 200 тысяч голосов

Москва19 ноя Вести.Петицию о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы американской технологической компании Nvidia подписали около 201,3 тысячи человек.

Согласно информации на сайте петиции, в числе отдавших свои голоса в поддержку Хуанга 10,1 тысячи действующих сотрудников компании и 105 тысяч ее акционеров.

О подготовке петиции за восстановление Хуанга в должности сообщил на прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск. Он заверил, что подпишет ее.

Сам Хуанг рассматривает возможность возвращения в Nvidia и уже обсуждал ее со своими доверенными лицами. "Союзники" бизнесмена создают "штаб" из руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиться возвращения Хуанга и заручиться поддержкой Белого дома.

Хуанг ушел в отставку с поста главы Nvidia и покинул совет директоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для правительственных структур Китая. МИД КНР назвал утверждения о шпионаже беспочвенными.