Совет директоров: Nvidia не намерена возвращать Хуанга на пост гендиректора

Компания Nvidia не планирует возвращать Хуанга на пост гендиректора Совет директоров: Nvidia не намерена возвращать Хуанга на пост гендиректора

Москва18 ноя Вести.Американская корпорация Nvidia не планирует возвращать Дженсена Хуанга на пост гендиректора компании.

Об этом сообщил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс в ходе онлайн-конференции по итогам финансового года.

Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не намерен восстанавливать Дженсена в должности генерального директора заявил Джонс

Хуанг оказался в центре скандала из-за романа с 42-летней китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР. После скандала Хуанг покинул свой пост гендиректора и вышел из совета директоров Nvidia.

Предпринимателя поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Хуанг должен бороться за свою должность, а причастность Элис Хуанг к китайским спецслужбам не доказана.

Акции Nvidia резко потеряли в цене. Семь крупнейших акционеров корпорации понесли убытки и временно потеряли свои места в списке миллиардеров.

17 ноября Дженсен Хуанг заверил, что готов вернуться на пост гендиректора компании, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.