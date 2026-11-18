Москва18 нояВести.Американская корпорация Nvidia не планирует возвращать Дженсена Хуанга на пост гендиректора компании.
Об этом сообщил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс в ходе онлайн-конференции по итогам финансового года.
Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не намерен восстанавливать Дженсена в должности генерального директоразаявил Джонс
Хуанг оказался в центре скандала из-за романа с 42-летней китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР. После скандала Хуанг покинул свой пост гендиректора и вышел из совета директоров Nvidia.
Предпринимателя поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Хуанг должен бороться за свою должность, а причастность Элис Хуанг к китайским спецслужбам не доказана.
Акции Nvidia резко потеряли в цене. Семь крупнейших акционеров корпорации понесли убытки и временно потеряли свои места в списке миллиардеров.
17 ноября Дженсен Хуанг заверил, что готов вернуться на пост гендиректора компании, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.