Трамп не говорил о скандале вокруг экс-главы Nvidia с Си Цзиньпином

Трамп не стал обсуждать скандал вокруг экс-главы Nvidia с лидером КНР Трамп не говорил о скандале вокруг экс-главы Nvidia с Си Цзиньпином

Москва19 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп не обсуждал скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

Мы это не обсуждали​​​. Возможно, я лишь вкратце об этом упомянул, потому что это такая трагедия сказал Трамп

Президент США также признался, что не слышал о том, чтобы роман экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной из Китая представлял угрозу нацбезопасности.

Я об этом не слышал, а я получаю доклады ежедневно​​​. Это была женщина. Это была красивая женщина, а любую красивую женщину, которая приезжает из Китая, они считают шпионкой отметил американский лидер

Говоря о Хуанге, Трамп констатировал, что он "был на 10 лет впереди".

Некоторых людей невозможно заменить резюмировал глава Белого дома

Ранее Трамп заявил журналистам, что не уверен в связи любовницы Хуанга со спецслужбами Китая. Он пообещал, что Белый дом внимательно изучит этот вопрос.

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за сообщений о романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайскими спецслужбами. После скандала Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации. МИД КНР назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными. Однако компания из-за скандала уже понесла многомиллиардные убытки.