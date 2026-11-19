Москва19 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп не обсуждал скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.
Мы это не обсуждали. Возможно, я лишь вкратце об этом упомянул, потому что это такая трагедиясказал Трамп
Президент США также признался, что не слышал о том, чтобы роман экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной из Китая представлял угрозу нацбезопасности.
Я об этом не слышал, а я получаю доклады ежедневно. Это была женщина. Это была красивая женщина, а любую красивую женщину, которая приезжает из Китая, они считают шпионкойотметил американский лидер
Говоря о Хуанге, Трамп констатировал, что он "был на 10 лет впереди".
Некоторых людей невозможно заменитьрезюмировал глава Белого дома
Ранее Трамп заявил журналистам, что не уверен в связи любовницы Хуанга со спецслужбами Китая. Он пообещал, что Белый дом внимательно изучит этот вопрос.
В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за сообщений о романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайскими спецслужбами. После скандала Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации. МИД КНР назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными. Однако компания из-за скандала уже понесла многомиллиардные убытки.