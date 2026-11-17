Москва17 ноя Вести.Попытки "отменить" экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга из-за его личной жизни - историческая ошибка, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он назвал Хуанга выдающимся бизнесменом исторического масштаба, который оказал огромное влияние на все человечество.

Попытки отменить его из-за личных обстоятельств - историческая ошибка написал Дмитриев в соцсети X

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за сообщений о романе с 42-летней китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР.

После скандала Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации. МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными, однако компания из-за скандала уже понесла многомиллиардные убытки.

Позднее ряд предпринимателей, включая миллиардера Илона Маска, выступил в поддержку Дженсена Хуанга. Президент США Дональд Трампа усомнился, что любовница Хуанга является китайской шпионкой, и тоже высказался за возвращение предпринимателя на пост главы Nvidia.

Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться на пост гендиректора корпорации Nvidia. Пока же временная руководительница Nvidia не знает, как поступить с детьми Хуанга, занимающими значимые посты в американской корпорации.