Маск: Nvidia исправила свою ошибку, вернув Хуанга на должность гендиректора

Илон Маск прокомментировал возвращение Дженсена Хуанга на пост гендира Nvidia Маск: Nvidia исправила свою ошибку, вернув Хуанга на должность гендиректора

Москва23 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Nvidia исправила собственную ошибку, восстановив бизнесмена Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора корпорации.

Ошибка была исправлена написал Маск в соцсети X

В понедельник, 23 ноября, Nvidia объявила, что Хуанг возвращается на пост генерального директора корпорации после сообщений о его связях с Элис Хуанг, которая, как полагают американские спецслужбы, работает на разведку Китая.

Решение компании также поддержал президент США Дональд Трамп, заявив, что у властей нет причин полагать, что возвращение Хуанга представляет какую-либо угрозу национальной безопасности.