Москва23 нояВести.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Nvidia исправила собственную ошибку, восстановив бизнесмена Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора корпорации.
Ошибка была исправленанаписал Маск в соцсети X
В понедельник, 23 ноября, Nvidia объявила, что Хуанг возвращается на пост генерального директора корпорации после сообщений о его связях с Элис Хуанг, которая, как полагают американские спецслужбы, работает на разведку Китая.
Решение компании также поддержал президент США Дональд Трамп, заявив, что у властей нет причин полагать, что возвращение Хуанга представляет какую-либо угрозу национальной безопасности.