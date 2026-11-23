Трамп поддержал возвращение Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia Трамп поддержал решение Nvidia восстановить Дженсена Хуанга в должности

Москва23 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп поддержал решение компании Nvidia восстановить Дженсена Хуанга в должности. Об этом сообщил сам американский лидер.

По его словам, у властей США нет оснований считать, что возвращение Хуанга создает какую-либо угрозу национальной безопасности и нет доказательств противоправных действий.

Совет директоров Nvidia принял правильное решение вернуть Хуанга на должность генерального директора. У американских властей нет причин полагать, что возвращение Хуанга представляет какую-либо угрозу национальной безопасности написал Трамп на своей странице в Truth Social

Ранее Хуанг поблагодарил руководство Nvidia за доверие и заявил о готовности вновь приступить к управлению компанией.