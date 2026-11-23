Москва23 ноя Вести.Совет директоров американской технологической компании Nvidia единогласно одобрил возвращение Дженсена Хуанга на должности президента и генерального директора корпорации. Предприниматель также вновь вошел в состав совета директоров, сообщает пресс-служба Nvidia.

Решение приняли после серии переговоров с Хуангом, по результатам которых руководство компании сочло возможным восстановить его полномочия. Кроме того, совет директоров учел информацию, полученную от высокопоставленных представителей американских властей, и пришел к выводу, что возвращение бизнесмена не создает угроз национальной безопасности США, говорится в сообщении.

Председателем совета директоров останется Харви Джонс. Колетт Кресс, временно возглавлявшая корпорацию после отставки Хуанга, продолжит работу на посту финансового директора.

Сам предприниматель поблагодарил руководство Nvidia за доверие и заявил о готовности вновь приступить к управлению компанией.

Для меня большая честь вернуться в Nvidia и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире на заре новой промышленной революции цитирует Хуанга пресс-служба компании

В корпорации подчеркнули, что проверка обстоятельств возможного иностранного разведывательного воздействия на Хуанга продолжится независимо от его возвращения. Вместе с этим Nvidia намерена назначить директора по соблюдению нормативных требований и усилить контроль за соблюдением экспортных ограничений.

Ранее Хуанг покинул руководство Nvidia после сообщений о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с разведкой КНР. При этом доказательства ее причастности к шпионажу публично представлены не были.

18 ноября Харви Джонс председатель совета директоров Nvidia заявлял, что компания не собирается восстанавливать Хуанга в должности.

Возвращение бизнесмена поддерживал президент США Дональд Трамп. Утром 23 ноября он вновь призвал Nvidia восстановить прежнего руководителя, назвав такое решение выгодным как для самой корпорации, так и для Соединенных Штатов.