Трамп: считаю, что сильно повлиял на решение о возвращении Хуанга в Nvidia

Трамп рассказал о его вмешательстве в ситуацию с возвращением Хуанга в Nvidia Трамп: считаю, что сильно повлиял на решение о возвращении Хуанга в Nvidia

Москва23 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что он сильно повлиял на решение о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.

Я считаю, что мое вмешательство было очень важным, и я работал вместе с другими представителями администрации сказал американский лидер в эфире телеканала CNBC

Глава Белого дома отметил, что для решения этого вопроса он работал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником.

Ранее совет директоров технологической компании Nvidia единогласно одобрил возвращение Дженсена Хуанга на пост CEO корпорации.

В начале ноября Хуанг покинул руководство корпорации после сообщений о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в связях с разведкой Китая.

При этом Трамп в понедельник, 23 ноября, заявил, что у Вашингтона нет причин полагать, что возвращение Хуанга представляет какую-либо угрозу национальной безопасности США.