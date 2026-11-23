Москва23 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что он сильно повлиял на решение о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.
Я считаю, что мое вмешательство было очень важным, и я работал вместе с другими представителями администрациисказал американский лидер в эфире телеканала CNBC
Глава Белого дома отметил, что для решения этого вопроса он работал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником.
Ранее совет директоров технологической компании Nvidia единогласно одобрил возвращение Дженсена Хуанга на пост CEO корпорации.
В начале ноября Хуанг покинул руководство корпорации после сообщений о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в связях с разведкой Китая.
При этом Трамп в понедельник, 23 ноября, заявил, что у Вашингтона нет причин полагать, что возвращение Хуанга представляет какую-либо угрозу национальной безопасности США.