В США отчеканили памятную монету с портретом Дональда Трампа

Монетный двор США выпустил памятный доллар с изображением Трампа В США отчеканили памятную монету с портретом Дональда Трампа

Москва2 сен Вести.Монетный двор США выпустил памятную монету номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Выпуск приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов, сообщается на сайте ведомства.

Монеты отчеканили в Филадельфии. Приобрести их можно партиями по 25 или 100 штук с полудня по времени Восточного побережья США (19:00 мск).

На лицевой стороне монеты размещен портрет Трампа, на оборотной — президентская печать. В юбилейную серию также вошли 250 тысяч монет, отчеканенных 4 июля, в День независимости США, с соответствующей памятной отметкой.