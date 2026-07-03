Госдеп объявил о выпуске юбилейного паспорта к 250-летию США

Американцы смогут получить особый паспорт с портретом Трампа к 250-летию США Госдеп объявил о выпуске юбилейного паспорта к 250-летию США

Москва3 июл Вести.К 250-летию независимости США в стране выпустят особый юбилейный американский паспорт, сообщает Госдепартамент США.

Этот паспорт получил уникальный дизайн и улучшенные изображения на страницах, которые подчеркивают историческую значимость основания США, уточняет Госдеп.

При этом паспорт сохранил элементы защиты, которые делают его "золотым стандартом для проездных и удостоверяющих личность документов", утверждает Госдеп.

Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта. На одной из страниц изображен портрет Трампа, который обрамлен текстом Декларации независимости 1776 года и элементами национального флага.

Композицию дополняет золотое тиснение с личной подписью Трампа.

На развороте страницы размещена гравюра по мотивам известной картины "Декларация независимости", а внизу - надпись "Соединенные Штаты Америки 250".

Американцы смогут приобрести юбилейный паспорт с 6 июля.

Впервые о планах Госдепа выпустить ограниченную серию паспортов с особым дизайном стало известно весной 2026 года.