Москва18 нояВести.Президент США Дональд Трамп получил от польского лидера Кароля Навроцкого в подарок янтарное кресло с американской символикой. Об этом сообщил телеканал TVN24, опубликовавший информацию о подарке спустя несколько месяцев после его передачи.
Кресло вручили Трампу в июне во время визита Навроцкого в Соединенные Штаты. Автором изделия стал польский мастер Люциан Мырта.
По данным источников телеканала, сведения о подарке долгое время держали в тайне.
Информацию о кресле держали в строгой тайне. Она появилась, когда по канцелярии президента начала гулять фотография подаркарассказали собеседники TVN24
Стоимость кресла не раскрывается.
Варшава в июле предложила Вашингтону создать постоянную военную базу в Польше. По мнению Навроцкого, ее открытие – всего лишь вопрос времени. Польский президента предложил назвать военный объект в честь президента США "Форт Трамп".