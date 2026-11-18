TVN24: Навроцкий подарил Трампу украшенное янтарем кресло во время визита в США

Трамп получил от президента Польши янтарное кресло TVN24: Навроцкий подарил Трампу украшенное янтарем кресло во время визита в США

Москва18 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп получил от польского лидера Кароля Навроцкого в подарок янтарное кресло с американской символикой. Об этом сообщил телеканал TVN24, опубликовавший информацию о подарке спустя несколько месяцев после его передачи.

Кресло вручили Трампу в июне во время визита Навроцкого в Соединенные Штаты. Автором изделия стал польский мастер Люциан Мырта.

По данным источников телеканала, сведения о подарке долгое время держали в тайне.

Информацию о кресле держали в строгой тайне. Она появилась, когда по канцелярии президента начала гулять фотография подарка рассказали собеседники TVN24

Стоимость кресла не раскрывается.

Варшава в июле предложила Вашингтону создать постоянную военную базу в Польше. По мнению Навроцкого, ее открытие – всего лишь вопрос времени. Польский президента предложил назвать военный объект в честь президента США "Форт Трамп".