Москва18 ноя Вести.Депутат Европарламента от Польши Кшиштоф Брейза обратился в канцелярию президента страны Кароля Навроцкого с требованием дать пояснения по поводу подарка в виде янтарного кресла американскому лидеру Дональду Трампу.

Политика возмутило то, что польские власти никак не уведомили общественность об этом подарке.

Как вы думаете, почему К. Навроцкий постеснялся сообщить общественности, что именно этот янтарный трон он подарил президенту Трампу на день рождения?... Я только что направил в канцелярию президента вопросы по этому поводу написал депутат в соцсети X

Ранее сообщалось, что Навроцкий вручил Трампу на 80-летие янтарное кресло с американской символикой. Подарок был сделан еще в июне, в ходе визита польского президента в США. Сведения о подарке держались канцелярией Навроцкого в тайне.