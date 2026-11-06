Москва6 нояВести.Президент США Дональд Трамп поместил на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома кепку красного цвета с надписью "вето".
Трамп отвечал на вопросы представителей СМИ, когда на столе появилась красная кепка с крупной надписью VETO.
Глава Белого дома отметил, что превратится в "мистера вето", если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс США.
Позднее Трамп заявил, что не собирается следующие два года только накладывать вето на решения Конгресса. По его словам, республиканцы намерены работать с демократами.