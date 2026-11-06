Трамп в Овальном кабинете показал кепку с надписью "ВЕТО"

Трамп выставил в Овальном кабинете кепку с надписью "ВЕТО" Трамп в Овальном кабинете показал кепку с надписью "ВЕТО"

Москва6 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп поместил на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома кепку красного цвета с надписью "вето".

Трамп отвечал на вопросы представителей СМИ, когда на столе появилась красная кепка с крупной надписью VETO.

Глава Белого дома отметил, что превратится в "мистера вето", если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс США.

Позднее Трамп заявил, что не собирается следующие два года только накладывать вето на решения Конгресса. По его словам, республиканцы намерены работать с демократами.