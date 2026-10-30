Москва30 окт Вести.Вице-президент США Джей ди Вэнс собирается перевоплотиться на Хэллоуин в персонажа книг о Гарри Поттере Альбуса Дамблдора.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала Fox News, объяснив свой выбор тем, что его дети очень любят вселенную "Гарри Поттера".

На самом деле у меня уже есть свой костюм. Знаете, мои дети очень любят Гарри Поттера, и я планирую быть Дамблдором сказал Вэнс

Политик добавил, что будет комфортно чувствовать себя с накладной бородой и в седом парике, поскольку станет похож на "толстого Джей Ди" (Fat JD) – мем, которым его высмеивают в соцсетях.

Ранее адвокат Олег Зернов порекомендовал россиянам, которые планируют наряжаться на Хэллоуин, избегать в своих образах пентаграмм, перевернутых крестов, числа 666. Он пояснил, что эти атрибуты ассоциируются с сатанизмом (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), и существует риск привлечения к административной ответственности за их публичную демонстрацию.