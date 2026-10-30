Москва30 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов использовать свой доступ к секретным сведениям, чтобы разобраться в загадках НЛО и сверхъестественных явлений, сообщает ТАСС.

Я убежденный христианин. Я верю, что не все можно объяснить исключительно законами физики. Я верю, что есть хорошие духи, можно называть их ангелами, и я думаю, что есть плохие духи. Я говорил о программе НЛО, что я просто не знаю [всего], и я начал изучать это. Я намерен использовать свой доступ к сведениям с грифом "совершенно секретно", чтобы подробно разобраться в этом. Я могу найти как хороший ответ, так и ужасный ответ приводит ТАСС слова Вэнса

Между тем отставной контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет заявил, что правительство США более 80 лет скрывает сведения о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.

В рассекреченных Пентагоном документах об НЛО нашли отчет об останках инопланетян с якобы разбившегося в 1947 году космического корабля.