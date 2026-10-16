Трамп заявил, что пилоты ВВС США не раз "засекали" НЛО

Пилоты ВВС США рассказали Трампу о неопознанных летательных объектах Трамп заявил, что пилоты ВВС США не раз "засекали" НЛО

Москва16 окт Вести.Американские летчики "видели НЛО (неопознанные летающие объекты) своими глазами" и рассказали об этом Дональду Трампу. Такой информацией сам президент Соединенных Штатов поделился с журналистами телеканала Newsmax.

Я не особо верил в подобные вещи. У меня есть друзья, которые только об этом и говорят. Но я точно знаю, что мы видим довольно странные вещи сказал американский лидер

Он уточнил, что пилоты утверждали, будто летательные аппараты разгонялись с невероятной скоростью, которую земная техника повторить попросту неспособна.

Американский лидер также подчеркнул, что считает своих собеседников заслуживающими доверия профессионалами, а не сторонниками теорий заговора. Однако Трамп не дал прямого ответа на вопрос корреспондента о существовании инопланетян, возможных посещениях Земли "внеземными" цивилизациями и изучении американскими специалистами их предполагаемых технологий.

Ранее Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО. подборка включает 71 файл - 55 текстов, 15 видео и одну аудиозапись.