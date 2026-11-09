Трамп признался, что слушал рассказы летчиков ВВС об НЛО Трамп заявил, что летчики ВВС рассказывали ему о быстро летающих НЛО

Москва9 ноя Вести.Американские военные летчики рассказали, что видели во время полетов передвигавшиеся на большой скорости неопознанные летающие объекты (НЛО), заявил президент США Дональд Трамп.

Я не то чтобы большой сторонник подобных теорий, но во время моего первого срока и немного второго я встречался с летчиками ВВС. Это очень достойные и серьезные люди, их никак нельзя назвать сторонниками теорий заговора... Они рассказывали мне очень странные вещи и говорили, что в определенных случаях там действительно что-то происходит сказал Трамп в интервью телекомпании CBS News

По рассказам пилотов, они фиксировали круглые неопознанные объекты, которые пролетали мимо их истребителей F-22 Raptor. Летчики утверждали, что объекты двигались в 3–4 раза быстрее, чем их собственные самолеты.

Сам Дональд Трамп подчеркнул, что изначально скептически относился к теме НЛО (или UAP - неопознанных аномальных явлений). Когда один из пилотов описывал ему невероятную скорость объекта, Трамп в шутку предположил, что это могла быть комета. Однако летчик твердо ответил "нет".

Ранее Пентагон рассекретил доклад о бесшумном треугольном скоростном НЛО.