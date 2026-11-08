Трамп после выборов может показать инопланетянина Daily Star: Трамп может показать доказательства существования инопланетян

Москва8 ноя Вести.После выборов в Конгресс президент США Дональд Трамп может продемонстрировать публике представителя внеземной цивилизации. Об этом заявил режиссер и энтузиаст уфологии Джон Стюарт.

По его словам, которые приводит газета The Daily Star, Трамп может представить либо "биологическую инопланетную жизнь", либо фотографии "исключительного качества".

Стюарт считает, что подобный шаг Трампа выглядел бы как отчаянная попытка вернуть доверие избирателей. При этом никаких весомых доказательств Стюарт не представил.

В то же время режиссер не исключил, что американский лидер может обнародовать снимки, на которых запечатлены восстановленные внеземные технологии. По словам уфолога, подобные артефакты надежно укрыты в глубинах секретных военных бункеров.

30 октября сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс готов использовать свой доступ к секретным сведениям, чтобы разобраться в загадках НЛО и сверхъестественных явлений.