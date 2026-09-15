Пентагон разрешил своим сотрудникам разглашать сведения об НЛО Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать информацию об НЛО

Москва15 сен Вести.Пентагон разрешил своим бывшим и действующим сотрудникам разглашать сведения, которые касаются расследований случаев обнаружения неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает ТАСС.

По прямому указанию президента США Дональда Трампа, Пентагон распорядился ввести исключение в требования о неразглашении секретных сведений.

Это исключение создает разрешенный и законный порядок раскрытия действующими и бывшими сотрудниками информации в области национальной обороны, касающейся НЛО, представителям PURSUE (президентской системы раскрытия информации и отчетности о случаях встреч с НЛО) приводит ТАСС выдержку из распоряжения Пентагона

Таким образом, бывших и действующих сотрудников Пентагона не лишат доступа к секретным сведениям и не подвергнут преследованию в случае разглашения данных об НЛО.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал со всей серьезностью относиться к изучению НЛО и добавил, что правительство США ничего не скрывает. Одно, если бы американские власти имели какую-то информацию об НЛО, то Трамп обязательно бы плотно занялся этим вопросом.

Пентагон опубликовал 7 августа пятый пакет архивных данных об НЛО. Пакет содержит видеозапись, сделанную в 2025 году: на ней запечатлен неизвестный шар, летающий над домами.