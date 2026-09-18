Пентагон показал видео НЛО, который разогнался до 805 км/ч Пентагон опубликовал кадры НЛО, разогнавшегося до 805 км/ч

Москва18 сен Вести.Военное министерство США опубликовало видео, на котором неопознанный летающий объект (НЛО) движется со скоростью 805 км/ч. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Подчеркивается, что видео было обнародовано в шестом пакете архивных данных ведомства о НЛО.

В пояснительной записке уточняется, что видео было записано в 2024 году, НЛО на нем выглядит как белая круглая сфера. Съемка велась на Ближнем Востоке. На кадрах объект пролетает над сушей и водой.

15 сентября Пентагон разрешил своим бывшим и действующим сотрудникам разглашать сведения, которые касаются расследований случаев обнаружения НЛО.