Аналитик Крапивник: Трамп может остаться у власти на третий президентский срок

Эксперт допустил третий президентский срок Трампа Аналитик Крапивник: Трамп может остаться у власти на третий президентский срок

Москва2 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп может пойти на третий президентский срок, используя Акт о национальной чрезвычайной ситуации. Об этом заявил экс-офицер армии США, политический аналитик Станислав Крапивник в разговоре с KP.RU.

Эксперт отметил, что подобный сценарий кажется фантастическим, однако "не так уж нереален".

Он может остаться у власти и без новых выборов – для этого достаточно использовать Акт о национальной чрезвычайной ситуации, который можно вводить в действие по разным поводам: угроза войны, масштабные внутренние беспорядки, природные бедствия и так далее пояснил Крапивник

Как отметил аналитик, по данному закону у главы государства появляются сотни дополнительных полномочий. По словам специалиста, Трамп и министр войны Пит Хегсет контролируют армию, а с помощью чрезвычайных полномочий глава Белого дома также сможет переподчинить себе Национальную гвардию, получив полный контроль над силовыми структурами.

Ранее Трамп рассказал, что хотел бы еще раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, но не может сделать это из-за законодательства.