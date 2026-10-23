Москва23 окт Вести.Бесшумный скоростной треугольный неопознанный летающий объект (НЛО) наблюдали трое федеральных агентов США в 2026 году. Место и точную дату наблюдения составители докладной записки в Пентагон не раскрывают. Летательный аппарат передвигался со скоростью истребителя, сообщает РИА Новости.

Это был матово-черный аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, следует из служебной записки управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO).

Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков за все время наблюдения. Он не производил ни гула винтов, ни рева двигателя … несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей отмечается в докладе федеральных агентов

По данным наблюдений, НЛО поднялся над горным хребтом на 60-90 метров и на 20 секунд завис. Затем он перешел в горизонтальный полет, развернулся и скрылся в каньоне. Проведенный после этого осмотр каньона не выявил повреждений грунта и растительности, а также обломков летательного аппарата.

С мая 2026 года Вашингтон начал публиковать файлы по НЛО, выполняя обещание президента США Дональда Трампа. 18 сентября шестую серию материалов опубликовал Пентагон. Кроме документов, она содержит два видео с НЛО на Ближнем Востоке. При этом скорость зафиксированных летательных аппаратов оценивается в районе 770-800 километров в час. Всего эта подборка включала 55 текстов, 15 видел и одну аудиозапись.

В октябре Трамп заявил, что про НЛО ему рассказали пилоты, которые видели их своими глазами. Он посчитал рассказы летчиков заслуживающими доверия. Глава Белого дома добавил, что рассказчики утверждали, что эти летательные аппараты разгонялись с невероятной скоростью, которую земная техника повторить попросту не способна.

Госсекретарь США Марко Рубио в начале октября пошутил, что в Исландии принял северное сияние за НЛО.