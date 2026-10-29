Отставной генерал ВМС США обвинил Вашингтон в сокрытии данных об НЛО в океане Отставной генерал ВМС США Галлодет: Вашингтон скрывает данные об НЛО в океане

Москва29 окт Вести.Правительство США более 80 лет скрывает информацию о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане. С таким заявлением выступил контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов в отставке Тим Галлодет, сообщила газета International Business Times.

Галлодет описал две видеозаписи, которые, по его утверждению, на протяжении нескольких десятилетий хранятся в архивах Пентагона.

На первой видеозаписи демонстрируется погружение неизвестного летающего объекта (НЛО) в океан без брызг. На втором ролике, предположительно, этот же объект двигается с аномальной скоростью под водой, после чего выплывает и улетает в небо.

Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести сказал бывший военный

По словам Галлодета, за многие годы исследования военными США океана они смогли изучить лишь около 10% от всего объема воды на Земле.

У внеземных сил есть места на нашей планете, где они могут спокойно скрываться от нас заключил Галлодет

Ранее NewsNation сообщил, что в новых рассекреченных Пентагоном документах об НЛО обнаружили отчет об останках инопланетян с якобы разбившегося в 1947 году космического корабля. В документах приводятся показания бывшего офицера по связям с общественностью военной базы Розуэлл Уолтера Хаута, который служил там в 1947 году и был свидетелем так называемого Розуэлльского инцидента.