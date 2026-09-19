Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО Пентагон опубликовал более 70 новых рассекреченных файлов об НЛО

Москва19 сен Вести.Пентагон опубликовал шестую партию рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях (UAP), подборка включает 71 файл - 55 текстов, 15 видео и одну аудиозапись. Об этом военное ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

Военное министерство и наши партнеры по ведомствам активно работают над следующей публикацией материалов об UAP сказал Парнелл

В обнародованных файлах содержатся, в частности, материалы о наблюдениях (неопознанных летающих объектов) НЛО в 1952 году и документы программы Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), посвященной аэрокосмическим технологиям. Публикация охватывает события за 73 года, причем большинство случаев встреч с НЛО до сих пор остаются неразгаданными.

Ранее военное министерство США показало НЛО движется со скоростью 805 км/ч.