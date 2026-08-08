Москва8 авгВести.Пентагон расследовал падение металлической сферы с человеческим телом внутри в бразильском штате Баия в 1963 году, следует из новой партии документов и видео о неопознанных летающих объектах (НЛО), которую рассекретил Пентагон, сообщает РИА Новости.
НЛО упал в ноябре 1963 года в муниципалитете Конди. На месте падения образовалась яма глубиной четыре метра.
Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одеждуприводит РИА Новости выдержку из одного файла
На теле обнаружены надписи, которые не удалось расшифровать.
Очередную партию материалов об НЛО Пентагон рассекретил 7 августа. В файлах содержится несколько видеороликов, предположительно снятых на Ближнем Востоке. Один из них датирован 2025 годом, на кадрах запечатлен НЛО над домами.