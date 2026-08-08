Дело о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии нашли в документах Пентагона

Пентагон обнародовал сведения о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии Дело о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии нашли в документах Пентагона

Москва8 авг Вести.Пентагон расследовал падение металлической сферы с человеческим телом внутри в бразильском штате Баия в 1963 году, следует из новой партии документов и видео о неопознанных летающих объектах (НЛО), которую рассекретил Пентагон, сообщает РИА Новости.

НЛО упал в ноябре 1963 года в муниципалитете Конди. На месте падения образовалась яма глубиной четыре метра​​​.

Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду приводит РИА Новости выдержку из одного файла

На теле обнаружены надписи, которые не удалось расшифровать.

Очередную партию материалов об НЛО Пентагон рассекретил 7 августа. В файлах содержится несколько видеороликов, предположительно снятых на Ближнем Востоке. Один из них датирован 2025 годом, на кадрах запечатлен НЛО над домами.