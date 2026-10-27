В секретных документах Пентагона нашли отчет о трупах инопланетян и их корабле В рассекреченных документах Пентагона нашли отчет о трупах инопланетян

Москва27 окт Вести.В новых рассекреченных Пентагоном документах об НЛО нашли отчет об останках инопланетян с якобы разбившегося в 1947 году космического корабля, пишет NewsNation.

Как уточняется, в седьмом блоке секретных документов были обнаружены показания экс-офицера по связям с общественностью военной базы Розуэлл Уолтера Хаута, который служил там в 1947 году и был свидетелем так называемого Розуэлльского инцидента, когда недалеко от базы якобы разбился летающий диск инопланетян, впоследствии оказавшийся метеозондом. Именно Хаут опубликовал первое официальное сообщение от имени руководства базы с утверждением, что военнослужащие обнаружили летающий диск. Позже заявление было отозвано, но до сих пор является отправной точкой для конспирологических теорий о пришельцах.

Из опубликованных 23 октября рассекреченных документов следует, что в показаниях, данных под присягой в 2002 году, Хаут заявил, что видел на базе в Розуэлле покрытый брезентом яйцеобразный объект и останки двух пришельцев. Они были, по его словам, "размером с ребенка, но с непропорционально большими головами". Как заявлял бывший офицер, он видел "некий летательный аппарат из космоса и его экипаж".

При этом имя Хаута было скрыто в опубликованном документе, однако показания точно совпали с рассказом военного, который вошел в книгу Дональда Шмитта и Тома Кэри "Свидетель Розуэлла: Как правительство скрывало главную тайну" 2007 года.

Ранее Пентагон рассекретил доклад о бесшумном треугольном скоростном НЛО. Так, неопознанный летающий объект якобы наблюдали трое федеральных агентов США в 2026 году. Место и точную дату наблюдения составители докладной записки в Пентагон не раскрывают.