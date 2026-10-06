Рубио в шутку заявил, что принял северное сияние за НЛО

Рубио пошутил, что принял северное сияние за НЛО Рубио в шутку заявил, что принял северное сияние за НЛО

Москва6 окт Вести.Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Исландии пошутил, что принял увиденное им северное сияние за неопознанный летающий объект (НЛО).

Он похвалил красоту природы острова и признал, что теперь понимает любовь жителей Исландии к родному краю, а также интерес американцев к острову.

Я не знал, что это было - НЛО или что-то еще, но потом присмотрелся и довольно быстро понял, что это такое​​​. Это было нечто особенное рассказал Рубио о северном сиянии

Ранее Марко Рубио заявил, что ситуация вокруг Украины развивается не в сторону окончания конфликта. Он добавил, что Вашингтон продолжает следить за происходящим.