Москва5 октВести.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио во время полета в Исландию провел несколько телефонных переговоров, в том числе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом журналистка телеканала CBS Оливия Газис сообщила в социальной сети X со ссылкой на информацию представителя Госдепартамента.
Во время полета он созвонился ... с премьер-министром Израиля Нетаньяхунаписала Газис
Детали разговора не приводятся.
Ранее Рубио заявил, что Вашингтон ожидает от ливанского шиитского движения "Хезболла" прекращение атак и провокаций для деэскалации конфликта с Израилем.