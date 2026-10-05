Рубио переговорил по телефону с Нетаньяху

Рубио провел телефонные переговоры с Нетаньяху Рубио переговорил по телефону с Нетаньяху

Москва5 окт Вести.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио во время полета в Исландию провел несколько телефонных переговоров, в том числе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом журналистка телеканала CBS Оливия Газис сообщила в социальной сети X со ссылкой на информацию представителя Госдепартамента.

Во время полета он созвонился ... с премьер-министром Израиля Нетаньяху написала Газис

Детали разговора не приводятся.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон ожидает от ливанского шиитского движения "Хезболла" прекращение атак и провокаций для деэскалации конфликта с Израилем.