Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО Пентагон показал новое видео с НЛО на Ближнем Востоке

Москва20 ноя Вести.Министерство войны США опубликовало в официальном публичном архиве новые материалы, посвященные неопознанным летающим объектам (НЛО) и инцидентам с ними.

Среди обнародованных материалов присутствует видео, снятое в 2020 году на Ближнем Востоке. На нем запечатлен некий круглый светящийся объект, который пролетает мимо американского военного корабля.

Также опубликованы материалы о предложении подрядчика Минвойны США Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) построить подземное хранилище для материалов и оборудования, связанных с НЛО. Инициатива была предложена ведомству в 2009 году, однако точной информации, чем закончилась программа и проводились ли в ее рамках какие-либо строительные работы, отсутствует.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности всерьез заняться загадками НЛО и сверхъестественных явлений и использовать для этого свой доступ к секретным документам.

Между тем отставной контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет утверждал, что Белый дом более 80 лет скрывает сведения о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.