DM: НЛО со щупальцами заметили рядом с военной базой США на Аляске

СМИ: НЛО в виде медузы сняли на видео вблизи военной базы США DM: НЛО со щупальцами заметили рядом с военной базой США на Аляске

Москва11 ноя Вести.Объект, по своей форме напоминающий медузу, сняли на видео в небе над Анкориджем в американском штате Аляска.

Об этом сообщает газета Daily Mail (DM) со ссылкой на очевидца. Инцидент произошел 15 июня вблизи американской военной базы.

У объекта, судя по всему, были свисающие отростки, которые двигались независимо друг от друга, пока сам объект зависал в воздухе и поворачивался из стороны в сторону говорится в материале

Очевидица Сара Джейн Осборн, запечатлевшая неопознанный объект во время съемки радуги, рассказала, что последующие поиски не помогли обнаружить ни воздушного змея, ни человека, который мог бы им управлять.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные летчики рассказали ему о передвигавшихся на большой скорости неопознанных объектах, которые видели во время полетов.