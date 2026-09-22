Москва22 сенВести.В небе над Ираном заметили неизвестный светящийся летающий объект, соответствующее видео распространяется в социальных сетях. Об этом пишет газета Daily Mail.
Сообщается, что видео было снято вечером в воскресенье, 20 сентября, примерно в 19.30 по местному времени на трассе Азадеган в Тегеране. Автор записи, представившийся Али Седагати, опубликовал информацию об этом на интернет-форуме.
По его словам, он наблюдал крупный объект размером с самолет, имевший форму серпа с разноцветными огнями. Издание отмечает, что он выглядел как летательный аппарат-моноплан с единственным крылом и небольшой, остро изогнутой хвостовой частью.
Я действительно не знаю, что это было, но оно находилось близко к облакам, имело особые огни и зависало в пространстве бесшумно!рассказал очевидец
Опубликованное видео вышло длительностью чуть более 20 секунд.