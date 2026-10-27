FT: Трамп-младший провел два дня в Монголии с Умаром Кремлевым Financial Times рассказала о встрече Трампа-младшего и Кремлева в Монголии

Москва27 окт Вести.Дональд Трамп-младший провел два дня в одном лагере в Монголии с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, в конце августа сын президента США отправился в лагерь "Увс нуур", расположенный в нескольких сотнях километров от его маршрута. Кремлев также посетил лагерь после поездки в Казахстан, а затем уехал в Якутск на открытие международного турнира по боксу. Источники FT утверждают, что Трамп-младший остался в Монголии еще на неделю.

Ранее Кремлев подтвердил, что дружит с Трампом-младшим, и заявил, что их связывают интерес к спорту и семейные ценности. Он также сообщил, что тот вернул ему деньги за организацию празднования после свадьбы. Ранее конгрессмены США запросили у Белого дома информацию о сообщениях, что Кремлев оплатил часть свадебных расходов в качестве подарка.