Эстонские СМИ сообщили о визите старшего сына Трампа в Таллин Delfi: сын президента США Дональд Трамп-младший прибыл в Таллин

Москва7 сен Вести.Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший 6 сентября прибыл в Таллин. Об этом сообщает эстонский портал Delfi.

При этом отмечается, что цель визита сына американского президента в столицу Эстонии остается неизвестной.

Самолет с Трампом-младшим на борту приземлился в аэропорту Таллина рано утром в воскресенье, 6 сентября сказано в публикации

По данным портала, Трамп-младший остановился в отеле Radisson Collection. Около полудня в сопровождении охранников он покинул здание через черный ход.

При этом посольство США в Таллинне отказалось комментировать визит сына американского президента в Эстонию.

Между тем, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября, спустя день после того, как американский лидер Дональд Трамп проанонсировал их визит, уточнив, что они приедут с предложением по украинскому конфликту. Спецборт с представителями США приземлился в аэропорту "Внуково" в 12:52 по московскому времени.

6 сентября Boeing C-32A американских переговорщиков покинул Россию и вошел в воздушное пространство Латвии. В 02:31 по московскому времени воздушное судно приземлилось в польском Жешуве по пути в Киев.