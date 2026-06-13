Трамп-младший посетил Данию на фоне интереса США к Гренландии

СМИ сообщили о визите Трампа-младшего в Данию на фоне интереса США к Гренландии Трамп-младший посетил Данию на фоне интереса США к Гренландии

Москва13 июн Вести.Сын президента США Дональд Трамп – младший совершил краткосрочный частный визит в Данию. Об этом сообщил датский портал Ekstra Bladet со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, Трамп-младший был замечен в центре Копенгагена, где через служебный вход вошел в пятизвездочный отель d'Angleterre. Его сопровождали сотрудники Секретной службы США.

Как отмечает портал, визит состоялся 11 июня. В Министерстве иностранных дел Дании подтвердили факт пребывания Трампа-младшего в стране, подчеркнув, что поездка носила частный деловой характер.

Министерство иностранных дел в курсе, что Дональд Трамп-младший вчера (11 июня - прим. ред.) посетил Данию. Речь шла о коротком частном деловом визите. Он не встречался с представителями официальных [властей] Дании заявили во внешнеполитическом ведомстве

Внимание к поездке привлекло то, что она состоялась на фоне продолжающихся дискуссий вокруг Гренландии – автономной территории в составе Дании, к которой ранее проявляли интерес представители американской администрации.