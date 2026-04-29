Захарова: в Гренландии выдохнули после слов Трампа о Букингемском дворце

Захарова пошутила о реакции Гренландии на слова Трампа о Букингемском дворце Захарова: в Гренландии выдохнули после слов Трампа о Букингемском дворце

Москва29 апр Вести.После высказываний президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы жить в Букингемском дворце, многие жители Гренландии выдохнули. Так прокомментировала шутки американского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

В понедельник, 27 апреля, король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США, в ходе которого подарил главе Белого дома рынду со списанной британской подлодки HMS Trump. Трамп позже заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце. Также американский лидер отметил, что планирует обсудить это с Карлом III.

Мне кажется сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Сейчас у жителей Гренландии на некоторое время отлегло пошутила Захарова

В таких шутливых заявлениях Трампа, как пояснила дипломат, многие пытаются искать политические смыслы и намерения.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Так, в феврале американский лидер разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором Гренландия закрашена в цвета американского флага.

Власти Дании и Гренландии ожидают уважения их территориальной целостности. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 16 апреля заявлял, что жители острова опасались, что их территория может стать следующей целью Штатов после Венесуэлы.