Карл III подарил Трампу рынду с британской подлодки HMS Trump Король Карл III вручил Трампу рынду с британской подлодки HMS Trump

Москва29 апр Вести.Король Британии Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду со списанной британской подлодки HMS Trump.

Господин президент! Я рад вручить вам в качестве личного подарка колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки​​​. Пусть этот колокол станет свидетельством нашей общей истории и светлого будущего заявил Карл III на торжественном ужине в Белом доме.

Трансляцию ужина вел Белый дом в соцсетях.

HMS Trump спущена на воду в 1944 году, служила в составе британского Тихоокеанского флота. Списана в 1970-х годах.