Москва29 апрВести.Король Британии Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду со списанной британской подлодки HMS Trump.
Господин президент! Я рад вручить вам в качестве личного подарка колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть этот колокол станет свидетельством нашей общей истории и светлого будущегозаявил Карл III на торжественном ужине в Белом доме.
Трансляцию ужина вел Белый дом в соцсетях.
HMS Trump спущена на воду в 1944 году, служила в составе британского Тихоокеанского флота. Списана в 1970-х годах.