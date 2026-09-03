IBA и RAF договорились о стратегическом партнерстве IBA и RAF объявили о начале стратегического сотрудничества

Москва3 сен Вести.Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев и представители американского промоушена подписали соглашение о сотрудничестве на пресс-конференции в Москве, посвященной турниру по вольной борьбе RAF. Об этом сообщает MK.RU.

Мы хотим продвигать вольную борьбу во всем мире. В планах выйти в Центральную Азию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Индию и другие страны. Этот турнир в Москве пока старт, мы проведем большой турнир, 100 тысяч человек будут за ним смотреть. Бокс и борьба всегда рядом. Я за спорт приводятся слова Кремлева в сообщении

В RAF, комментируя сотрудничество, заявили, что Умар Кремлев проявляет большой интерес к борьбе, и организация разделяет эту вовлеченность. Представители промоушена отметили, что стороны намерены развиваться на международном уровне, объединить усилия и совместно работать над дальнейшим продвижением проекта.

Соглашение о дальнейшем сотрудничестве представители организаций подписали прямо во время пресс-конференции. В рамках этого партнерства планируется расширять географию присутствия вольной борьбы и продвигать этот вид спорта в новых странах.