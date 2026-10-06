Дональд Трамп-младший вернул Кремлеву деньги за вечеринку после свадьбы Кремлев подтвердил, что Дональд Трамп-младший вернул ему деньги

Москва6 окт Вести.Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил журналистам, что сын президента США Дональд Трамп-младший вернул деньги, которые Кремлев потратил на организацию праздника после свадьбы сына Трампа на Багамах.

О том, что Кремлев оплатил праздник, ранее рассказывала супруга Дональда Трампа-младшего Беттина.

Что касается мероприятия, столько разных слухов... Для меня это обычное явление. Мы были на общем мероприятии, я на свадьбе не был. Что касается того, вернул [Дональд] расходы или нет, да, он вернул прокомментировал ситуацию Кремлев

В то же время он отметил, что не видел необходимости в подобном.

Я, честно говоря, даже не понял за что, потому что было общее мероприятие. Это не был особенный подарок. Много мероприятий все проводят. Я, например, позову гостей на дачу, я что, им потом счет выставлю? Это же глупости. Из этого раздули, сделали необычное что-то сказал Кремлев

В завершение президент IBA подчеркнул, что с Дональдом Трампом-младшим его связывают исключительно дружеские отношения по теме спорта.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что его сын пообещал вернуть Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил для организации на Багамах праздника после свадьбы.