Трамп пошутил, что пришел на Хэллоуин в костюме самого себя

Трамп пошутил о своем костюме на Хэллоуин Трамп пошутил, что пришел на Хэллоуин в костюме самого себя

Москва1 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп на вечеринке по случаю Хэллоуина пошутил про костюм, в котором пришел на праздник. Он отметил, что, в отличие от большинства гостей мероприятия, у него не было времени на подготовку образа, а потому он явился в костюме самого себя.

Эти люди потратили много времени и денег, богатые люди, потратили девять часов на подготовку. У меня было десять минут сказал Трамп

По его словам, он посетил вечеринку в своем имении Мар-а-Лаго "в качестве Дональда Трампа". Тем временем другие гости мероприятия были наряжены в яркие костюмы.

Ранее стало известно, что Трамп на Хэллоуине угостил конфетами мальчика в советской фуражке.