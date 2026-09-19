Трамп-младший вернет деньги Умару Кремлеву за праздник после свадьбы Трамп: сын пообещал вернуть деньги Умару Кремлеву за праздник после свадьбы

Москва19 сен Вести.Сын президента США Дональд Трамп-младший пообещал вернуть деньги президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву, который организовал для него и его жены Беттины Андерсон праздник на Багамах после свадьбы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете. Его цитирует Reuters.

По словам главы Белого дома, он спрашивал сына об этом.

"Нет, я все верну, папа". И это было довольно давно. Я слышал, что он все-таки выплачивает ответил глава Белого дома

О том, что Кремлев оплатил молодоженам праздник после свадьбы, ранее сообщила новоиспеченная супруга Дональда Трампа-младшего Беттина. Мероприятия прошли на Багамах.